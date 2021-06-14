Финансовый аналитик рассказал, как обучить детей денежной грамотности

Финансовый аналитик Сергей Макаров рассказал, как обучить детей денежной грамотности.

«В целом наличие у детей карманных денег, я считаю, это очень полезная практика. Это способ научить детей управлять деньгами, разумно с ними обращаться», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, стоит разделять деньги, которые даются детям просто так, и деньги, которые они получают за какие-то поступки.

«Это помогает им научиться ими распоряжаться. Стоит приучать ребёнка зарабатывать деньги и жить в этих товарно-денежных отношениях», — считает Макаров.

Как добавил эксперт, если родители понимающие и думающие, то они понимают, за какие вещи должны детям платить, а за какие не должны.

Ранее финансовый аналитик Эдуард Матвеев в беседе с URA.RU дал советы по инвестированию летом.