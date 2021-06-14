СМИ: В Курске ребёнок получил травмы в результате падения железных качелей

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В Курске девятилетний мальчик получил травмы в результате падения железных качелей на детской площадке.
СМИ: В Курске ребёнок получил травмы в результате падения железных качелей
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пострадавшего и очевидцев.

«Я сначала сидел, они немного шатались, потом резко-резко упали. Упали они криво», — утверждает ребёнок.

По имеющимся данным, мальчик получил сотрясение мозга и ушибы.

В свою очередь, местные жители заявили, что это не первый подобный случай. Они неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой демонтировать качели. После инцидента со школьником конструкцию убрали. Представитель УК утверждает, что заявка поступила только после инцидента.

Ранее Newinform сообщал, что в Татарстане завели дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка.

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