СМИ: В Курске ребёнок получил травмы в результате падения железных качелей
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- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пострадавшего и очевидцев.
«Я сначала сидел, они немного шатались, потом резко-резко упали. Упали они криво», — утверждает ребёнок.
По имеющимся данным, мальчик получил сотрясение мозга и ушибы.
В свою очередь, местные жители заявили, что это не первый подобный случай. Они неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой демонтировать качели. После инцидента со школьником конструкцию убрали. Представитель УК утверждает, что заявка поступила только после инцидента.
Ранее Newinform сообщал, что в Татарстане завели дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка.