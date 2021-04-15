В Татарстане завели дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка

В Татарстане завели уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка.

Об этом сообщает Newinform.

Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Инцидент произошёл 14 апреля на игровой площадке на улице Зорге в Казани. Пострадала десятилетняя девочка. Она госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на игровой площадке», — заявили в пресс-службе СУ СК России по республике.

Расследование продолжается, передаёт «Реальное время».

В 2020 году сообщалось, что в Пермском крае завели уголовное дело по факту гибели ребёнка после падения с качелей.