В Пермском крае завели дело по факту гибели ребёнка после падения с качелей
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное СУ СК России.
Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Инцидент произошёл 25 сентября в Перми. Мальчик упал с качелей во дворе на территории Мотовилихинского района. Пострадавшего госпитализировали. Ребёнок умер 5 октября.
«В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены жильцы дома и родители ребёнка», — рассказали следователи.
Расследование продолжается.
Ранее progorod43 сообщал, что прокуратура Кировской области возбудила уголовное дело из-за падения футбольных ворот на 11-летнюю девочку в Кирово-Чепецком районе.