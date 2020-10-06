В Пермском крае завели дело по факту гибели ребёнка после падения с качелей

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В Пермском крае завели уголовное дело по факту гибели ребёнка после падения с качелей.
В Пермском крае завели дело по факту гибели ребёнка после падения с качелей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное СУ СК России.

Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Инцидент произошёл 25 сентября в Перми. Мальчик упал с качелей во дворе на территории Мотовилихинского района. Пострадавшего госпитализировали. Ребёнок умер 5 октября.

«В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены жильцы дома и родители ребёнка», — рассказали следователи.

Расследование продолжается.

Ранее progorod43 сообщал, что прокуратура Кировской области возбудила уголовное дело из-за падения футбольных ворот на 11-летнюю девочку в Кирово-Чепецком районе.

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