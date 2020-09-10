Прокуратура Кировской области возбудила дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка

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Прокуратура Кировской области возбудила уголовное дело из-за падения футбольных ворот на 11-летнюю девочку в Кирово-Чепецком районе.
Прокуратура Кировской области возбудила дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на данные прокуратуры региона.

25 июля 2020 года на футбольном поле девочка подошла к воротам и повисла на них, но из-за того, что они не были закреплены как следует, они упали на ребенка. В результате девочка получила различные телесные повреждения, в том числе переломы поясничных позвонков. Такие повреждения расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью человека.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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