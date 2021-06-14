Упавший с электросамоката глава Кисловодска доставлен в Москву

Глава Кисловодска Александр Курбатов, которого 12 июня прооперировали после падения с электросамоката, успешно доставлен в Москву, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Транспортировка в Москву прошла успешно, Александр Курбатов поступил в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. академика Бурденко», — передаёт Интерфакс сообщение службы.

Отмечается, что существенных ухудшений состояния его здоровья нет, необходимость второй операции отсутствует.

12 июня сообщалось, что глава Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката.

Днём позже стало известно, что глава города находится в состоянии искусственной комы.

Позднее сообщалось, что Курбатова переводят на лечение в московский центр им. Бурденко.