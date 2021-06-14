Упавший с электросамоката глава Кисловодска доставлен в Москву
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«Транспортировка в Москву прошла успешно, Александр Курбатов поступил в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. академика Бурденко», — передаёт Интерфакс сообщение службы.
Отмечается, что существенных ухудшений состояния его здоровья нет, необходимость второй операции отсутствует.
12 июня сообщалось, что глава Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката.
Днём позже стало известно, что глава города находится в состоянии искусственной комы.
Позднее сообщалось, что Курбатова переводят на лечение в московский центр им. Бурденко.