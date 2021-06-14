Юрист прокомментировал продление выходных в Москве до 19 июня

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Руководитель отделения Клуба юристов и юрисконсультов СНГ Сергей Таланов прокомментировал продление выходных в Москве до 19 июня.
Юрист прокомментировал продление выходных в Москве до 19 июня
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он напомнил, что объявление периода нерабочих дней по своей юридической силе равно установлению этих нерабочих дней в Трудовом кодексе. Вместе с тем это не выходные.

«Если сотрудники по графику отпусков или по заявлению находятся в отпуске в период нерабочих дней, то такие дни не продлевают его», — отметил эксперт.

Таланов также напомнил, что работник не может отказаться от отпуска самостоятельно в соответствии с трудовым законодательством. Отпуск можно отменить или перенести только по согласованию с работодателем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы.

Таким образом, в Москве нерабочие дни продлятся с 12 по 20 июня.

Также власти Москвы рекомендовали работодателям вновь перевести часть сотрудников на удалённую работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.

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