Москва передала собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 мест общего пользования

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица передала собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 мест общего пользования.
Москва передала собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 мест общего пользования
  • © Е. Самарина / Mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Такая возможность появилась в феврале 2021 года в связи с изменением законодательства.

«Город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 помещений общего пользования суммарной площадью более 3,5 тыс. кв. м в девяти административных округах столицы. Это лестничные площадки, холлы, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы», — сказал Ефимов.

По его словам, собственники могут оформить такие вспомогательные помещения в долевую собственность и использовать по своему усмотрению.

Данные обо всех подобных объектах находятся в открытом доступе. Их регулярно публикуют на портале mos.ru и правовых сайтах, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что спрос на аренду коммерческой недвижимости в России вырос на 24% в I квартале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить