Москва передала собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 мест общего пользования

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица передала собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 мест общего пользования.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Такая возможность появилась в феврале 2021 года в связи с изменением законодательства.

«Город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 помещений общего пользования суммарной площадью более 3,5 тыс. кв. м в девяти административных округах столицы. Это лестничные площадки, холлы, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы», — сказал Ефимов.

По его словам, собственники могут оформить такие вспомогательные помещения в долевую собственность и использовать по своему усмотрению.

Данные обо всех подобных объектах находятся в открытом доступе. Их регулярно публикуют на портале mos.ru и правовых сайтах, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что спрос на аренду коммерческой недвижимости в России вырос на 24% в I квартале.