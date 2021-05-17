Спрос на аренду коммерческой недвижимости в России вырос на 24% в I квартале

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Спрос на аренду коммерческой недвижимости в России в I квартале 2021 года увеличился на 24%, на покупку — на 5% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего квартала.
Спрос на аренду коммерческой недвижимости в России вырос на 24% в I квартале
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимость».

В I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла стоимость торговых площадей (+25%) и аренды офисов и складов (в 1,4 раза). Наибольший интерес вызывали площади свободного назначения (+24%) и склады (+25%).

«Влияние пандемии на рынок коммерческой недвижимости является неоспоримым. После периода низкой востребованности офисных, ресторанных и торговых пространств в прошлом году возникла острая необходимость в адаптации к новым потребностям общества», — заявил руководитель направления коммерческой недвижимости в «Авито Недвижимость» Тимур Зайцев.

По его словам, вполне объясним рост популярности площадей свободного назначения — они отличаются от других коммерческих объектов своей гибкостью и многофункциональностью.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров в беседе с Nation News оценил переход ряда компаний на дистанционный формат в России.

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