В Краснодаре запустили троллейбус, собранный в городе

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На улицы Краснодара вышел троллейбус, собранный в городе.
В Краснодаре запустили троллейбус, собранный в городе
  • © Фото из телеграм-канала Евгения Первышова

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В январе мэрия, МУП «КТТУ» и компания «Алькор» заключили соглашение о сборке троллейбусов в Краснодаре. Обучением персонала КТТУ занимались специалисты завода CLAAS.

Троллейбус пойдёт по маршруту № 7 «Ж/д вокзал Краснодар-1 — Аэропорт». Он будет курсировать в штатном режиме, отметил мэр Евгений Первышов.

Всего в 2021 году на базе КТТУ собираются в тестовом режиме собрать десять троллейбусов, после чего увеличить сборку до 20—30 транспортных средств в год.

Ранее сообщалось, что скорость движения автобусов в Москве выросла на 15—20% за десять лет.

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