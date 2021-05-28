Скорость движения автобусов в Москве выросла на 15—20% за десять лет

Скорость движения автобусов в столице выросла на 15—20% за последние десять лет.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

В частности, на Щёлковском шоссе благодаря километру выделенных полос время в пути сократилось на 18 минут, почти в два раза увеличилась скорость движения. На Каширском шоссе время в пути уменьшилось на десять минут, а скорость выросла в 1,5 раза благодаря запрету для личного транспорта заезжать на выделенные полосы даже в выходные.

«Всё это благодаря маршрутной сети «Магистраль» и выделенным полосам — за десятилетие в городе появилось 380 новых км. Это дало не только скорость, но и надёжность — автобусы и электробусы не зависят от трафика и стабильно ходят каждые пять-восемь минут», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Москве рассказали о планах по запуску автобусов на новых маршрутах.