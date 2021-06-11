Власти Москвы рассказали о графике работы соцучреждений с 12 по 14 июня

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Власти Москвы рассказали о графике работы социальных учреждений с 12 по 14 июня.
Власти Москвы рассказали о графике работы соцучреждений с 12 по 14 июня
  • © портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Взрослые поликлиники будут принимать пациентов 12 и 13 июня с 9:00 до 16:00, 14 июня — с 9:00 до 18:00. Порядок оказания медпомощи пациентам с COVID-19 на время выходных не меняется.

В детских поликлиниках 12 и 13 июня помощь будет предоставляться на дому с 9:00 до 18:00, вызовы принимают до 17:30. 14 июня поликлиники работают с 9:00 до 15:00, помощь на дому будет доступна с 9:00 до 18:00, вызовы принимают до 17:30.

Центры госуслуг «Мои документы» будут закрыты 12 июня. Выходной и у столичных отделов ЗАГС. 12 июня торжественные церемонии состоятся во дворцах бракосочетания № 1, 3, 4 на Бутырской улице, № 5 в Измайловском кремле и в Шипиловском отделе ЗАГС. Также в День России заключить брак можно будет на выездных площадках.

Ранее в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали RT о количестве поданных заявлений на заключение брака в праздничные даты в этом году.

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