В Тюменской области завели 21 уголовное дело по фактам лесных пожаров

С начала пожароопасного периода в Тюменской области завели 653 административных дела, назначили 588 штрафов, к административной ответственности привлечены 55 виновников пожаров и возгораний, заявил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

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