В Тюменской области завели 21 уголовное дело по фактам лесных пожаров
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
В производстве дознавателей находится 63 материала по фактам лесных пожаров. Заведено 21 уголовное дело.
В выходные дни в области должна пройти масштабная профилактическая работа. В частности, запланированы рейды по обследованию лесов и населённых пунктов. Продолжает действовать особый противопожарный режим.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продлили запрет на посещение городских лесов.