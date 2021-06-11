В Тюменской области завели 21 уголовное дело по фактам лесных пожаров

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С начала пожароопасного периода в Тюменской области завели 653 административных дела, назначили 588 штрафов, к административной ответственности привлечены 55 виновников пожаров и возгораний, заявил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.
В Тюменской области завели 21 уголовное дело по фактам лесных пожаров
  • © Федеральная Авиалесоохрана

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В производстве дознавателей находится 63 материала по фактам лесных пожаров. Заведено 21 уголовное дело.

В выходные дни в области должна пройти масштабная профилактическая работа. В частности, запланированы рейды по обследованию лесов и населённых пунктов. Продолжает действовать особый противопожарный режим.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продлили запрет на посещение городских лесов.

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