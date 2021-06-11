В Тюмени продлили запрет на посещение лесов
- Pixabay
Об этом сообщает URA.RU.
«В целях обеспечения пожарной безопасности и в связи с введением в Тюменской области особого противопожарного режима до 1 июля продлён запрет на посещение городских лесов», — заявили в пресс-службе городской администрации.
Также запрещено разводить костры, сжигать траву, мусор, готовить на открытом огне и углях.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецкий автономный округ поступила новая техника для тушения лесных пожаров. Оборудование закупили по федеральному проекту «Сохранение лесов» и нацпроекту «Экология», передаёт «Ямал-Регион».
Ранее сообщалось, что в Севастополе ввели особый противопожарный режим.