В Севастополе ввели особый противопожарный режим

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В Севастополе действует ряд мер в рамках противопожарного режима, введённого с 10 июня, сообщает пресс-служба правительства города.
В Севастополе ввели особый противопожарный режим
  • Pixabay

Как передаёт РИА Новости Крым, в регионе запрещается разводить костры, использовать мангалы в местах, не оборудованных специальными площадками.

Также запрещено жечь мусор, выжигать траву.

При этом запускать пиротехнику во время праздников можно только по согласованию с МЧС.

Противопожарный режим будет действовать до распоряжения об отмене.

Ранее информагентство URA.RU сообщало о ситуации с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе.

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