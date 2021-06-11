В Севастополе ввели особый противопожарный режим

В Севастополе действует ряд мер в рамках противопожарного режима, введённого с 10 июня, сообщает пресс-служба правительства города.

Как передаёт РИА Новости Крым, в регионе запрещается разводить костры, использовать мангалы в местах, не оборудованных специальными площадками.

Также запрещено жечь мусор, выжигать траву.

При этом запускать пиротехнику во время праздников можно только по согласованию с МЧС.

Противопожарный режим будет действовать до распоряжения об отмене.

Ранее информагентство URA.RU сообщало о ситуации с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе.