В Севастополе ввели особый противопожарный режим
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Как передаёт РИА Новости Крым, в регионе запрещается разводить костры, использовать мангалы в местах, не оборудованных специальными площадками.
Также запрещено жечь мусор, выжигать траву.
При этом запускать пиротехнику во время праздников можно только по согласованию с МЧС.
Противопожарный режим будет действовать до распоряжения об отмене.
Ранее информагентство URA.RU сообщало о ситуации с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе.