Ямальские спасатели получили новые беспилотники

Спасатели Ямало-Ненецкого автономного округа получили два новых беспилотника «Орлан-10».

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

Теперь у спасателей четыре таких аппарата. Два дислоцируются в Салехарде, ещё два будут направлены в Тарко-Сале.

«Данные аппараты, которые мы получили, на вооружении у нас уже стоят. Ребята работают, закрепляют навыки. Также проводят поисковые работы, мониторинг лесопожарной обстановки», — заявил глава ГКУ «Ямалспас» Алексей Глушков.

Ранее член Высшего совета «Сильной России», лётчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о перспективах создания беспилотных заправщиков в стране.