В Удмуртии 300 многодетных семей смогут получить региональный маткапитал в 2021 году

В Удмуртии 300 многодетных семей смогут получить региональный материнский капитал в 2021 году.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Сумма маткапитала — 250 тыс. рублей. Средства можно направить на ипотеку, а также на покупку квартиры, строительство дома или его подключение к инженерным сетям. На данные цели из регионального бюджета направили 75 млн рублей.

На 1 июня за поддержкой обратились 256 семей, 51 заявка реализована.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.