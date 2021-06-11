В ФПК прокомментировали предоставление семьям с детьми льготных тарифов на поезда

В Федеральной пассажирской компании (дочернем предприятии РЖД) прокомментировали сообщение о том, что семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам при путешествиях по России.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Решение направлено на поддержку и развитие внутреннего туризма. Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам по всем направлениям», — заявили в ФПК.

Компания, как и другие железнодорожные перевозчики, будет подавать заявку на получение субсидий от государства.

«В случае заключения соглашения с регулятором АО «ФПК» как перевозчик будет готово выполнять все взятые на себя обязательства согласно опубликованному постановлению», — уточнили в компании.

Ранее стало известно, что семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам.

В кабмине пояснили, что «льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий», а купить билеты со скидкой смогут семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.