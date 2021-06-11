Вакцинированным могут отменить сдачу двух тестов на COVID-19 при въезде в Россию

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре предложили отменить требование для привитых от коронавируса или имеющих антитела россиян о двукратном тестировании на COVID-19 при пересечении границы.
Вакцинированным могут отменить сдачу двух тестов на COVID-19 при въезде в Россию
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект изменений, вносимых в постановление Главного государственного санитарного врача России от 18 марта 2020 года №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

В тексте говорится, что «при наличии завершённого курса вакцинации против COVID-19 или приобретённого иммунитета в результате перенесённого заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется».

При этом, как отмечается в документе, обязательным является размещение на едином портале госуслуг информации о наличии вакцинации от коронавируса или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обязал всех граждан, которые прилетят в Россию после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить