Вакцинированным могут отменить сдачу двух тестов на COVID-19 при въезде в Россию

В Роспотребнадзоре предложили отменить требование для привитых от коронавируса или имеющих антитела россиян о двукратном тестировании на COVID-19 при пересечении границы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект изменений, вносимых в постановление Главного государственного санитарного врача России от 18 марта 2020 года №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

В тексте говорится, что «при наличии завершённого курса вакцинации против COVID-19 или приобретённого иммунитета в результате перенесённого заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется».

При этом, как отмечается в документе, обязательным является размещение на едином портале госуслуг информации о наличии вакцинации от коронавируса или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обязал всех граждан, которые прилетят в Россию после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.