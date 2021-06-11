Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

«Мы рассчитывали, что весенний пик пандемии придётся на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок... Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас... много москвичей находятся в реанимации на ИВЛ», — сообщил мэр.

Он отметил, что «опасность реальная, она высокая, она большая».

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 5853 новых случая коронавируса.

9 июня Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены.