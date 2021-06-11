Юрист прокомментировала выплаты пенсионерам, которым исполнится 80 лет в июле

Короткая ссылка
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская прокомментировала выплаты пенсионерам, которым исполнится 80 лет в июле.
Юрист прокомментировала выплаты пенсионерам, которым исполнится 80 лет в июле
  • РИА Новости

«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в июле 2021 года, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии в размере 6044 рубля 48 копеек — так же, как и инвалиды, которым была установлена I группа инвалидности», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, повышение фиксированной выплаты устанавливается единожды. Если человек получил инвалидность I группы и ему назначена страховая пенсия, то повышение устанавливается сразу.

«В таком случае, когда он достигает возраста 80 лет, прибавки уже не будет. Повышение фиксированной выплаты устанавливается только по одному основанию», — пояснила Красовская.

Она добавила, что за людьми старше 80 лет или инвалидами I группы также можно оформить уход.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 160 тыс. жителей Московской области оформили региональную выплату к пенсии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить