Адвокат прокомментировал ситуацию с субсидиями на оплату ЖКУ

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Адвокат Владимир Постанюк прокомментировал ситуацию с субсидиями на оплату услуг ЖКХ — с 1 июля получателей такой льготы может стать больше.
Адвокат прокомментировал ситуацию с субсидиями на оплату ЖКУ
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Сейчас предлагается снизить допустимый процент расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи. Он будет зависеть от экономических и социальных особенностей субъектов России. Ранее уже обсуждалась цифра в районе 15%. Окончательное решение будет принято ближе к концу месяца», — заявил он в беседе с Life.ru.

Таким образом, отметил Постанюк, при изменении процента совокупного ежемесячного дохода семьи может измениться и число людей, которые смогут получить данную меру поддержки.

Ранее, как сообщал телеканал «360», за месяц работы программы «Коммунальный бонус» 820 тыс. жителей получили полный доступ ко всем её предложениям в Московской области.

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