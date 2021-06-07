В Подмосковье 820 тысяч жителей воспользовались программой «Коммунальный бонус»
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Об этом сообщает телеканал «360».
Воспользоваться программой могут те жители области, которые оплачивают счета за услуги ЖКХ онлайн. Программа позволяет получать выгодные предложения в магазинах.
Так, бонусы можно использовать при покупке продуктов или товаров для дома, бытовой химии.
«На сегодняшний день более 7,5 тыс. жителей Подмосковья уже скачали купоны с бонусами и скидками от партнёров программы», — уточнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Как ранее сообщал Nation News, директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты России Ольга Аринцева рассказала о платежах, влияющих на уровень содержания дома.