Подмосковье присоединится к акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

Пресс-служба Минздрава Московской области сообщает, что в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» граждане смогут бесплатно и анонимно пройти обследование.

Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

«Мы приглашаем жителей и гостей Подмосковья принять в ней (в акции. — RT) участие и пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию», — обратилась к жителям глава ведомства Светлана Стригункова.

В выходные, 12 и 13 июня, тестирование можно будет пройти в передвижных пунктах, которые будут работать в трёх муниципалитетах — Балашихе, Химках и Подольске.

Как ранее передавал сайт «Утро.ру», жители столицы могут проверить своё здоровье в павильонах «Здоровая Москва».