Подмосковье присоединится к акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
«Мы приглашаем жителей и гостей Подмосковья принять в ней (в акции. — RT) участие и пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию», — обратилась к жителям глава ведомства Светлана Стригункова.
В выходные, 12 и 13 июня, тестирование можно будет пройти в передвижных пунктах, которые будут работать в трёх муниципалитетах — Балашихе, Химках и Подольске.
Как ранее передавал сайт «Утро.ру», жители столицы могут проверить своё здоровье в павильонах «Здоровая Москва».