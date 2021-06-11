Подмосковье присоединится к акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

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Пресс-служба Минздрава Московской области сообщает, что в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» граждане смогут бесплатно и анонимно пройти обследование.
Подмосковье присоединится к акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
  • © Britta Pedersen
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня»

«Мы приглашаем жителей и гостей Подмосковья принять в ней (в акции. — RT) участие и пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию», — обратилась к жителям глава ведомства Светлана Стригункова.

В выходные, 12 и 13 июня, тестирование можно будет пройти в передвижных пунктах, которые будут работать в трёх муниципалитетах — Балашихе, Химках и Подольске.

Как ранее передавал сайт «Утро.ру», жители столицы могут проверить своё здоровье в павильонах «Здоровая Москва».

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