В Нижегородской области выявили 177 случаев COVID-19 за сутки

По данным на 11 июня, ещё у 177 жителей Нижегородской области за сутки подтвердился коронавирус.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии число заболевших в регионе достигло 119 879, 113 797 — выздоровели.

За минувшие сутки из больниц выписано ещё 127 человек. За то же время зафиксировали 18 летальных исходов.

Всего с начала пандемии количество смертельных случаев достигло 3800.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.