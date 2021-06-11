В Нижегородской области выявили 177 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии число заболевших в регионе достигло 119 879, 113 797 — выздоровели.
За минувшие сутки из больниц выписано ещё 127 человек. За то же время зафиксировали 18 летальных исходов.
Всего с начала пандемии количество смертельных случаев достигло 3800.
Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.