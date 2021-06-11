Полиция возбудила дело о хулиганстве против акциониста Крисевича
- РИА Новости
Как отмечается, полицейские пресекли противоправное поведение гражданина в центре Москвы: он произвёл несколько выстрелов из охолощённого оружия.
Нарушитель был доставлен в ОВД по району Китай-город.
«В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК «Хулиганство», — говорится в пресс-релизе.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идёт о Крисевиче.
Ранее сообщалось, что художник-акционист попытался устроить стрельбу на Красной площади, он задержан.