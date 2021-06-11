Полиция возбудила дело о хулиганстве против акциониста Крисевича

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Московская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве против акциониста Павла Крисевича, задержанного за стрельбу на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Полиция возбудила дело о хулиганстве против акциониста Крисевича
  • РИА Новости

Как отмечается, полицейские пресекли противоправное поведение гражданина в центре Москвы: он произвёл несколько выстрелов из охолощённого оружия.

Нарушитель был доставлен в ОВД по району Китай-город.

«В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК «Хулиганство», — говорится в пресс-релизе.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идёт о Крисевиче.

Ранее сообщалось, что художник-акционист попытался устроить стрельбу на Красной площади, он задержан. 

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