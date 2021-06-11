В Подмосковье планируют запустить электронный паспорт школ

В Мособлдуме обсудили вопрос запуска электронного паспорта школ, а также перспективы и приоритеты цифровизации сферы образования в целом.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

Так, в электронном паспорте будет собрана вся информация, необходимая для отчётов и анализа достижений школы.

Это позволит уменьшить бюрократическую нагрузку, лежащую на педагогах.

В области открыто 1,5 тыс. школ, в которых обучаются 942 тыс. детей.

Как уточняется, за 2019 и 2020 годы для 227 учреждений образования региона было закуплено почти 5,7 тыс. планшетов, более 5,4 тыс. ноутбуков, 576 проекторов.

Все учреждения планируется оснастить точками Wi-Fi и системами видеонаблюдения.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.