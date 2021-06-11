В Кремле 12 июня пройдёт вручение премий по науке и технологиям, литературе и искусству

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В Кремле 12 июня состоится вручение Государственных премий по науке и технологиям, литературе и искусству, российский лидер Владимир Путин также вручит золотые медали «Герой Труда».
В Кремле 12 июня пройдёт вручение премий по науке и технологиям, литературе и искусству
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«12 июня, в День России, в Кремле состоится торжественная церемония вручения Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год. Президент также вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В конце апреля Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации».

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