Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда

Российский президент Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, за особые трудовые заслуги перед государством и народом звание было присвоено капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадию Антохину; трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко; худруку — директору Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо одарённых детей в Дагестане Мураду Кажлаеву, замгендиректора — управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» в Ярославской области Виктору Полякову, а также машинисту крана доменного цеха АО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат» в Кемеровской области Людмиле Сусляковой.

В июне 2020 года Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.