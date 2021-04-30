Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда

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Российский президент Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда
  • РИА Новости

Так, за особые трудовые заслуги перед государством и народом звание было присвоено капитану-наставнику отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке Геннадию Антохину; трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко; худруку — директору Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо одарённых детей в Дагестане Мураду Кажлаеву, замгендиректора — управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» в Ярославской области Виктору Полякову, а также машинисту крана доменного цеха АО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат» в Кемеровской области Людмиле Сусляковой.

В июне 2020 года Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве. 

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