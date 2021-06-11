В Татарстане арестован подозреваемый в изнасиловании экс-полицейский

Верховный суд Татарстана вновь арестовал бывшего полицейского, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Таким образом, апелляционная инстанция удовлетворила представление прокуратуры и жалобу матери потерпевшей, просивших ужесточить меру пресечения», — говорится в публикации.

Как уточняется, после продления срок ареста обвиняемого, бывшего сотрудника ОМВД по Лениногорскому району республики Радика Бадретдинова, должен был истечь 1 июня.

Однако 7 мая Верховный суд Татарстана в апелляции сократил его до 30 мая.

Поскольку заседаний в указанный период по делу Бадретдинова не было, администрация СИЗО выпустила его на свободу.

Ранее сообщалось, что двое бывших сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России и управления «Ц» ГУСБ МВД приговорены Мосгорсудом к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки.