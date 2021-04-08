Бывшие полицейские в Москве осуждены на 11 лет колонии за взяточничество

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Бывшие сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России и управления «Ц» ГУСБ МВД Евгений Кашматов и Дмитрий Атаев приговорены Мосгорсудом к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в размере 15 млн рублей.
Бывшие полицейские в Москве осуждены на 11 лет колонии за взяточничество
  • РИА Новости

«Суд назначил наказание Кашматову в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 100 млн рублей», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

В отношении Атаева приняты аналогичные меры.

Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу защиты главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля на его арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

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