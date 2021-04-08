Бывшие полицейские в Москве осуждены на 11 лет колонии за взяточничество
- РИА Новости
«Суд назначил наказание Кашматову в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 100 млн рублей», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
В отношении Атаева приняты аналогичные меры.
Ранее Мосгорсуд отклонил жалобу защиты главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля на его арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.