В Удмуртии за сутки выявили 40 случаев COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Удмуртии выявили 40 случаев коронавируса. Об этом заявили в региональном оперштабе.
В Удмуртии за сутки выявили 40 случаев COVID-19
  • Reuters

Как уточняет интернет-издание «Сусанин», больше всего заболевших в Ижевске — 24, выздоровевших — 41.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 597 случаев COVID-19.

В свою очередь, Ульяновская область получила новую партию вакцины против коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на областной Минздрав.

Так, в регион поступило 5,4 тыс. доз «Спутника V».

Ранее сообщалось, что мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Ялте будет работать каждую пятницу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить