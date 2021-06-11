В Удмуртии за сутки выявили 40 случаев COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 40 случаев коронавируса. Об этом заявили в региональном оперштабе.

Как уточняет интернет-издание «Сусанин», больше всего заболевших в Ижевске — 24, выздоровевших — 41.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 597 случаев COVID-19.

В свою очередь, Ульяновская область получила новую партию вакцины против коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на областной Минздрав.

Так, в регион поступило 5,4 тыс. доз «Спутника V».

Ранее сообщалось, что мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Ялте будет работать каждую пятницу.