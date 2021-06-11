Директор ФБК Иван Жданов объявлен в розыск

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов объявлен в розыск в России, следует из базы данных МВД.

Как передаёт РИА Новости, в базе указано, что он «разыскивается по статье УК».

Ранее Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией. По решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории страны запрещена.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021