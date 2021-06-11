Директор ФБК Иван Жданов объявлен в розыск

Короткая ссылка
Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов объявлен в розыск в России, следует из базы данных МВД.
Директор ФБК Иван Жданов объявлен в розыск
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в базе указано, что он «разыскивается по статье УК».

Ранее Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией. По решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории страны запрещена. 

Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить