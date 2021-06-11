«Ъ»: в НПФ отметили сокращение обращений за назначением накопительной пенсии

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Актуарии ряда НПФ (Негосударственный пенсионный фонд) обратили внимание на уменьшение числа обращений граждан за назначением накопительной пенсии. Об этом информирует газета «Коммерсантъ».
«Ъ»: в НПФ отметили сокращение обращений за назначением накопительной пенсии
  • РИА Новости

Как сообщил собеседник издания, в фонде из первой десятки в 2020 году было зарегистрировано в два раза меньше обращений, чем было запланировано. 

Источник в другом фонде сообщил газете, что, несмотря на ежегодно ожидаемый прирост в 10% обращений, в 2020 году наблюдался их спад на 20%.

Отмечается, что статистика Банка России по фондам показывает, что объём выплат накопительной пенсии (в том числе единовременных и правопреемникам) увеличился незначительно.

Так, как пишет издание, в 2020 году он составил 16,18 млрд руб., на 1,8 млрд руб. выше, чем годом ранее. В 2019 году прирост составил более 2,9 млрд руб. За I квартал 2021 года выплаты оказались ниже, чем в 2020 году: 3,58 млрд руб. против 4,4 млрд руб.

Ранее в Счётной палате сообщили, что средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составил 16 789 рублей.

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