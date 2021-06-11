«Ъ»: в НПФ отметили сокращение обращений за назначением накопительной пенсии

Актуарии ряда НПФ (Негосударственный пенсионный фонд) обратили внимание на уменьшение числа обращений граждан за назначением накопительной пенсии. Об этом информирует газета «Коммерсантъ».

Как сообщил собеседник издания, в фонде из первой десятки в 2020 году было зарегистрировано в два раза меньше обращений, чем было запланировано.

Источник в другом фонде сообщил газете, что, несмотря на ежегодно ожидаемый прирост в 10% обращений, в 2020 году наблюдался их спад на 20%.

Отмечается, что статистика Банка России по фондам показывает, что объём выплат накопительной пенсии (в том числе единовременных и правопреемникам) увеличился незначительно.

Так, как пишет издание, в 2020 году он составил 16,18 млрд руб., на 1,8 млрд руб. выше, чем годом ранее. В 2019 году прирост составил более 2,9 млрд руб. За I квартал 2021 года выплаты оказались ниже, чем в 2020 году: 3,58 млрд руб. против 4,4 млрд руб.

Ранее в Счётной палате сообщили, что средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составил 16 789 рублей.