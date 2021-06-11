Проект для подростков «Лето моей карьеры» пройдёт в Москве в июле

В Москве 1 июля стартует профориентационный проект для подростков «Лето моей карьеры». Принять участие в нём сможет около 1 тыс. человек.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

«В течение 20 дней ребята будут знакомиться с актуальными профессиями, учиться работать в команде и прокачивать навыки, необходимые для успешного построения карьеры в будущем», — говорится в тексте.

Проект организован на базе специализированного центра занятости «Моя карьера».

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.