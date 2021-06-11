В Тюменской области завели дело по факту угроз убийством воспитателю детсада

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В Тюменской области завели уголовное дело по факту угроз убийством воспитателю детского сада.
В Тюменской области завели дело по факту угроз убийством воспитателю детсада
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу межмуниципального отдела МВД России «Тюменский».

По имеющимся данным, отец одного из воспитанников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл за ребёнком.

Сотрудница детского сада решила не отдавать малыша мужчине и предложила ему дождаться руководства учреждения.

Впоследствии мужчина начал угрожать воспитательнице, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Тюменской области.

Женщина обратилась в полицию. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.

Ранее сообщалось, что в Тольятти начали проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.

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