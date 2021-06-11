В Тюменской области завели дело по факту угроз убийством воспитателю детсада
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу межмуниципального отдела МВД России «Тюменский».
По имеющимся данным, отец одного из воспитанников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл за ребёнком.
Сотрудница детского сада решила не отдавать малыша мужчине и предложила ему дождаться руководства учреждения.
Впоследствии мужчина начал угрожать воспитательнице, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Тюменской области.
Женщина обратилась в полицию. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.
Ранее сообщалось, что в Тольятти начали проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.