В Тольятти начата проверка из-за травмирования ребёнка в детсаду

Прокуратура Тольятти сообщила о начале проверки по факту получения трёхлетней девочкой травмы в детсаду, повлёкшей ампутацию части фаланги её пальца.

«В сети интернет сегодня распространяется ложная информация о бездействии ответственных органов. Однако прокуратурой незамедлительно была организована проверка, опрошены законный представитель (отец ребёнка), воспитатели», — говорится в заявлении.

Прокуратура проверяет соблюдение администрацией детского сада требований законодательства о безопасности детей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Инцидент произошёл 22 марта в детском саду «Солнышко» в Автозаводском районе Тольятти.

Как передаёт РИА Новости, мать ребёнка ранее сообщила в соцсетях, что девочке в детсаду прищемили дверью палец, из-за чего пришлось ампутировать часть фаланги. По её словам, проверка по факту инцидента пока не началась.

В августе 2020 года «Реальное время» сообщало, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту падения шкафа на ребёнка в детском саду.