В Тольятти начата проверка из-за травмирования ребёнка в детсаду

Короткая ссылка
Прокуратура Тольятти сообщила о начале проверки по факту получения трёхлетней девочкой травмы в детсаду, повлёкшей ампутацию части фаланги её пальца.
В Тольятти начата проверка из-за травмирования ребёнка в детсаду
  • РИА Новости

«В сети интернет сегодня распространяется ложная информация о бездействии ответственных органов. Однако прокуратурой незамедлительно была организована проверка, опрошены законный представитель (отец ребёнка), воспитатели», — говорится в заявлении

Прокуратура проверяет соблюдение администрацией детского сада требований законодательства о безопасности детей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Инцидент произошёл 22 марта в детском саду «Солнышко» в Автозаводском районе Тольятти.

Как передаёт РИА Новости, мать ребёнка ранее сообщила в соцсетях, что девочке в детсаду прищемили дверью палец, из-за чего пришлось ампутировать часть фаланги. По её словам, проверка по факту инцидента пока не началась.

В августе 2020 года «Реальное время» сообщало, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту падения шкафа на ребёнка в детском саду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить