Путин подписал закон, позволяющий крымчанам занимать госдолжности
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- РИА Новости
Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в статью 4 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.