Путин подписал закон, позволяющий крымчанам занимать госдолжности

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о том, чтобы ограничения занимать государственные должности не касались крымчан, которые после воссоединения Крыма с Россией по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины.
Путин подписал закон, позволяющий крымчанам занимать госдолжности
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в статью 4 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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