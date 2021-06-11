Путин подписал закон, позволяющий крымчанам занимать госдолжности

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о том, чтобы ограничения занимать государственные должности не касались крымчан, которые после воссоединения Крыма с Россией по независящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины.

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РИА Новости

Полный текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения внесены в статью 4 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.