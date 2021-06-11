В Кировской области фиксируют рост заболеваемости COVID-19

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Оперштаб Кировской области опубликовал суточную статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Число вновь заболевших продолжает увеличиваться.
В Кировской области фиксируют рост заболеваемости COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом пишет progorod43.

Так, по состоянию на 11 июня выявлено 105 новых случаев COVID-19.

При этом уточняется, что с 9 на 10 июня произошёл скачок суточного количества заболевших в регионе — с 72 до 101.

Амбулаторно проходят лечение 2093 человека, в больницах — 1523 пациента.

В настоящий момент в реанимации находятся 63 заболевших — из них десять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписали с выздоровлением за сутки 118 человек.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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