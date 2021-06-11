На форуме «Армия-2021» представят новый крейсер проекта «Борей»
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Об этом информирует ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
«Вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей», — говорится в сообщении.
Выставку военной техники на Дальнем Востоке планируется провести с 22 по 28 августа текущего года на девяти площадках, которые будут развёрнуты в четырёх городах.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Севастополе проходит межфлотский конкурс «Морской бриз» с участием экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений.