В Бурятии вводят дополнительные ограничения в связи с COVID-19

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В Бурятии по итогам заседания республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 принято решение ввести дополнительные ограничительные меры. Об этом сообщается на официальном портале республики.
В Бурятии вводят дополнительные ограничения в связи с COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Отмечается, что «на сегодняшний день у 81% пациентов, получающих лечение в стационарах республики, диагностирована тяжёлая форма заболевания — пневмония».

«Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет», — говорится в сообщении.

Сообщается, что «для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов».

Также с 12 июня до 1 июля приостановлена работа фуд-кортов в торговых центрах, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами.

«До 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках», — сообщается в заявлении.

С 12 июня по 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров.

«Очный приём заявлений граждан приостановлен в Многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля. Закрываются с 1 июля все летние лагеря дневного пребывания», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Бурятии усиливают контроль масочного режима.

Согласно данным на 11 июня, в России за сутки выявили ещё 12 505 пациентов с коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 180 454.

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