В Татарстане за сутки выявили 30 новых случаев COVID-19

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Глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что в республике за сутки выявили 30 случаев коронавируса.
В Татарстане за сутки выявили 30 новых случаев COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Таким образом, число инфицированных в регионе за всё время достигло 21 814. Темп прироста сохраняется на уровне 0,1%.

2362 человека находятся под наблюдением, выздоровел за сутки 101 человек.

При этом отмечается, что в республике выявлено 38 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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