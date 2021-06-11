В Татарстане за сутки выявили 30 новых случаев COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Таким образом, число инфицированных в регионе за всё время достигло 21 814. Темп прироста сохраняется на уровне 0,1%.
2362 человека находятся под наблюдением, выздоровел за сутки 101 человек.
При этом отмечается, что в республике выявлено 38 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.