РБК: уровень пессимизма у крупного бизнеса России снизился до минимума
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Об сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.
Уточняется, что российские бизнесмены больше не рассматривают пандемию коронавируса «ключевым драйвером развития бизнеса» в стране.
«Можно сказать, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный COVID-19, преодолён», — приводит издание слова авторов исследования.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым заявил, что реальный сектор российской экономики восстанавливается, хотя пандемия коронавируса ещё не преодолена.