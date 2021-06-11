РБК: уровень пессимизма у крупного бизнеса России снизился до минимума

Уровень пессимизма у крупного и среднего бизнеса в России снизился до абсолютного минимума в 4%, более половины опрошенных директоров (56%) оптимистично оценивают финансовые перспективы своих компаний.

Об сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.

Уточняется, что российские бизнесмены больше не рассматривают пандемию коронавируса «ключевым драйвером развития бизнеса» в стране.

«Можно сказать, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный COVID-19, преодолён», — приводит издание слова авторов исследования.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым заявил, что реальный сектор российской экономики восстанавливается, хотя пандемия коронавируса ещё не преодолена.