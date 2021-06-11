Терапевт назвала способы справиться с аллергией на тополиный пух

Врач-терапевт Надежда Чернышова дала советы, как аллергикам защититься от тополиного пуха.

В беседе с телеканалом «Звезда» специалист посоветовала меньше бывать на воздухе.

«В эти дни лучше подолгу на улице не находиться. Дома окна должны быть затянуты сеткой либо же закрыты полностью, должен быть включён кондиционер», — сказала Чернышова.

Приходя с улицы, необходимо менять одежду, принимать душ, промывать нос специальными спреями.

«Не забывайте, что существует специфическая иммунотерапия, когда примерно за полгода до аллергии можно сделать так называемую прививку от цветения тех трав и растений, на которые может быть аллергия», — напомнила врач.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.