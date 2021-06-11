Волонтёрами акции «Помощники вакцинации» в Москве стали более 5 тысяч человек
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Так, добровольцы участвуют в работе мобильных пунктов вакцинации в ГУМе и фуд-молле «Депо», а также следят за соблюдением социальной дистанции и санитарных требований, помогают врачам выездных медицинских бригад.
«Волонтёры Москвы продолжают активно помогать при проведении вакцинации. Их участие и поддержка важны как врачам, так и обычным москвичам, которые приходят на прививку», — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Дмитрий Покровский.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прививку от коронавируса сделали более 1 млн человек.