РИА Новости: В 2021 году ВКС России получат два серийных Су-57
«До конца 2021 года Вооружённым силам России будут переданы второй и третий серийные самолёты пятого поколения Су-57», — цитирует РИА Новости свой источник.
Отмечается, что машины поступят на испытания в Государственный лётно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске.
По данным источника, ранее планировалось передать в войска четыре Су-57 за текущий год.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в запасе Виктор Баранец рассказал о возможностях истребителя Су-57 в связке с беспилотниками.