РИА Новости: В 2021 году ВКС России получат два серийных Су-57

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат два серийных истребителя Су-57 в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

«До конца 2021 года Вооружённым силам России будут переданы второй и третий серийные самолёты пятого поколения Су-57», — цитирует РИА Новости свой источник.

Отмечается, что машины поступят на испытания в Государственный лётно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске.

По данным источника, ранее планировалось передать в войска четыре Су-57 за текущий год.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в запасе Виктор Баранец рассказал о возможностях истребителя Су-57 в связке с беспилотниками.