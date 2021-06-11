РИА Новости: В 2021 году ВКС России получат два серийных Су-57

Короткая ссылка
Воздушно-космические силы (ВКС) России получат два серийных истребителя Су-57 в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

«До конца 2021 года Вооружённым силам России будут переданы второй и третий серийные самолёты пятого поколения Су-57», — цитирует РИА Новости свой источник.

Отмечается, что машины поступят на испытания в Государственный лётно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске.

По данным источника, ранее планировалось передать в войска четыре Су-57 за текущий год.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в запасе Виктор Баранец рассказал о возможностях истребителя Су-57 в связке с беспилотниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить