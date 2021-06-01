Эксперт рассказал о возможностях истребителя Су-57 в связке с беспилотниками

Короткая ссылка
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в запасе Виктор Баранец рассказал о возможностях истребителя Су-57 в связке с беспилотниками.
Эксперт рассказал о возможностях истребителя Су-57 в связке с беспилотниками
  • © Владимир Сергеев / РИА Новости

«Каждая уважающая себя армия роботизируется: создаются танки-роботы, БПЛА, Су-57 с роем дронов, «Посейдон», боевые космические платформы», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, Су-57 не будет находить в зону противовоздушной обороны, а беспилотники станут маневрировать по командам истребителя.

Как отметил Баранец, самолёт может лететь на 500 км позади БПЛА и, выполнив задачу, ими прикрываться.

Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России готовится новый этап модернизации истребителя пятого поколения Су-57.

В конце марта издание «ПолитЭксперт» передавало, что пилоты многоцелевого истребителя Су-57 приступили к испытаниям уникального шлема с дополненной реальностью.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа в начале 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить