Эксперт рассказал о возможностях истребителя Су-57 в связке с беспилотниками

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в запасе Виктор Баранец рассказал о возможностях истребителя Су-57 в связке с беспилотниками.

«Каждая уважающая себя армия роботизируется: создаются танки-роботы, БПЛА, Су-57 с роем дронов, «Посейдон», боевые космические платформы», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, Су-57 не будет находить в зону противовоздушной обороны, а беспилотники станут маневрировать по командам истребителя.

Как отметил Баранец, самолёт может лететь на 500 км позади БПЛА и, выполнив задачу, ими прикрываться.

Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России готовится новый этап модернизации истребителя пятого поколения Су-57.

В конце марта издание «ПолитЭксперт» передавало, что пилоты многоцелевого истребителя Су-57 приступили к испытаниям уникального шлема с дополненной реальностью.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в один из авиаполков Южного военного округа в начале 2021 года.