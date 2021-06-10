В Севастополе ввели электронную систему контроля за выполнением ФЦП

В Севастополе ввели специальную компьютерную программу контроля за выполнением федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«За каждым объектом строительства можно назначить персонально ответственного. С помощью информационного инструмента АИС-ФЦП контролировать и видеть в режиме онлайн, какие вехи выполняются в срок, а если не в срок, то кто допустил отклонение от текущего графика», — заявила директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

По её словам, вся информация, которая появляется в системе, является юридически значимой. Как отметила Осипова, все последующие отчёты и выгрузки будут производиться из системы.

«То есть мы сокращаем неэффективный документооборот, который вёлся на бумаге», — сказала она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал профильные ведомства и чиновников своевременно реализовать меры поддержки регионального бизнеса.