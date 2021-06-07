В Подмосковье высказались о мерах поддержки регионального бизнеса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал профильные ведомства и чиновников своевременно реализовать меры поддержки регионального бизнеса.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Для нас крайне важно продолжить реализовывать все те масштабные перемены, связанные с созданием рабочих мест, инвестициями», — отметил Воробьёв на совещании с подмосковным правительством.

Как сказал глава региона, именно так можно обеспечить занятость граждан и доход для каждой семьи.

«Обращаю внимание инвестиционного блока и тех коллег, которые у нас занимаются инфраструктурными объектами, что принят ряд решений и по налоговым льготам, и по дополнительным ресурсам в части развития территорий России, которые мы должны своевременно и реализовать, и довести до наших предприятий, бизнеса», — заявил Воробьёв.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о качествах, необходимых для открытия бизнеса.