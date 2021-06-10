Больницы Подмосковья получат ещё 70 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов
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Об этом сообщает телеканал «360».
Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова отметила, что это даст возможность проводить реабилитацию для пациентов, которые перенесли инсульт, инфаркт или страдают заболеваниями опорно-двигательной системы.
«При лечении инфарктов и инсультов большую роль играют не только экстренная помощь, но ещё и реабилитация. Важно начать её сразу», — сказала она.
Оборудование поступит в больницы в Люберцах, Солнечногорске, Королёве, Щёлкове и медучреждения в других городах Московской области.
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