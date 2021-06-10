Больницы Подмосковья получат ещё 70 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов

В медучреждения Подмосковья закупят ещё 70 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов, среди которых — специальные тренажёры для мышц, роботизированные велоэргометры.

Об этом сообщает телеканал «360».

Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова отметила, что это даст возможность проводить реабилитацию для пациентов, которые перенесли инсульт, инфаркт или страдают заболеваниями опорно-двигательной системы.

«При лечении инфарктов и инсультов большую роль играют не только экстренная помощь, но ещё и реабилитация. Важно начать её сразу», — сказала она.

Оборудование поступит в больницы в Люберцах, Солнечногорске, Королёве, Щёлкове и медучреждения в других городах Московской области.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.