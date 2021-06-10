Больницы Подмосковья получат ещё 70 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов

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В медучреждения Подмосковья закупят ещё 70 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов, среди которых — специальные тренажёры для мышц, роботизированные велоэргометры.
Больницы Подмосковья получат ещё 70 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает телеканал «360».

Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова отметила, что это даст возможность проводить реабилитацию для пациентов, которые перенесли инсульт, инфаркт или страдают заболеваниями опорно-двигательной системы.

«При лечении инфарктов и инсультов большую роль играют не только экстренная помощь, но ещё и реабилитация. Важно начать её сразу», — сказала она.

Оборудование поступит в больницы в Люберцах, Солнечногорске, Королёве, Щёлкове и медучреждения в других городах Московской области.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.

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